FAMIGLIA IN RETE

Alessandra De Tommasi

ROMA - Altro che padre-padrone: il genitore coach è forse il peggior incubo di ogni figlio. Tranne, ovviamente, quando la disciplina da caserma trasforma due bambine del proletariato di periferia e per giunta di una minoranza da appassionate di tennis a campionesse olimpiche. Sembra una favola e invece è la storia vera delle sorelle Venus e Serena Williams, raccontata nel biopic Una famiglia vincente King Richard, dal 13 gennaio al cinema, che entrambe producono.

Il re a cui fa riferimento il titolo ha il volto di Will Smith e incarna proprio tutta la tenacia nata dalla disperazione e tutt'altro che disposta ad accontentarsi della sopravvivenza. Quest'uomo cresciuto nella povertà, con un padre violento in un quartiere razzista, voleva ottenere quello status sociale che conquisti con la ricchezza, quando manca il pedigree. «Un'immagine spiega l'attore durante l'incontro con la stampa internazionale fa capire chi sia quest'uomo: ha preso a sberle un reporter che incalzava Venus di domande quando aveva 13 anni. Ricordo quel momento e la faccia della ragazzina: volevo che anche mia figlia Willow mi guardasse con quella stessa espressione, sicura di essere protetta da un leone. È questo il tipo di genitore che volevo interpretare, uno che non permette a nessuno di far del male a chi ama».

Quando ha visto il film Venus, la prima donna afroamericana a fregiarsi del titolo di numero 1 del mondo, si è commossa perché la storia non parla solo di coppie e medaglie, ma di umanità: «Mi fa piangere rivivere quell'atmosfera e ricordare gli insegnamenti di papà. Il più importante? Credere in te stesso e non dubitare mai. La mia famiglia non ne ha mai dubitato e questo mi ha spinto a fare di tutto per arrivare in alto». Le fa eco la sorella: «Solo così nessun traguardo sembra troppo ambizioso».

Will Smith, che con la moglie Jada compare tra i produttori del progetto, si è posto un solo obiettivo: «Onorare la famiglia Williams, un luogo dove le regole erano cruciali e collettive. La mia esperienza, invece, con un padre militare, era diversa: a casa mia i figli non avevano voce in capitolo e il dialogo era inesistente. Ma non per Venus e le sue sorelle. Una volta mi ha raccontato che da piccola giocare a tennis era quasi una punizione per lei, allora Richard per motivarla usava trucchi quasi da jedi».

Ultimo aggiornamento: Martedì 4 Gennaio 2022, 05:01

