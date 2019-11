Famiglia di mormoni massacrata dai narcos

Enrico Chillè

Un delitto atroce, che rischia di creare anche l'ennesimo caso diplomatico tra Stati Uniti e Messico. Tre donne mormoni e sei bambini, di cui due gemelli di appena cinque mesi, sono stati uccisi dai narcos non lontano dal confine tra i due Paesi. Una strage che ha causato anche il ferimento di altre sei persone.

Le vittime, tutte appartenenti alla stessa famiglia, viaggiavano a bordo di una vettura in un convoglio diretto negli Stati Uniti. Sembra che un gruppo di banditi locali abbia teso loro un'imboscata, sparando all'impazzata per poi dare fuoco al veicolo. Resta un mistero il movente della strage, che potrebbe essere un clamoroso scambio di persona: forse gli autori erano convinti di aver intercettato una banda rivale.

La famiglia LeBaron, a cui appartenevano le vittime, era solita viaggiare tra gli Usa e il Messico per svolgere attività missionaria. Lafe Langford, un membro della comunità dei mormoni, ha chiesto l'intervento dell'Fbi di fronte all'inefficienza delle autorità messicane. Donald Trump ha commentato: «Siamo pronti ad aiutare il Messico contro banditi e cartelli». Il presidente messicano Obrador ha replicato stizzito: «Siamo pronti a lavorare con l'Fbi, ma la nostra indipendenza è fuori discussione e non abbiamo bisogno dell'intervento degli Usa».

Mercoledì 6 Novembre 2019, 05:01

