Falso avvocato della truffa dell'incidente stradale di nuovo in azione a Talenti. L'uomo, un pregiudicato di 27 anni, è stato arrestato dalle volanti della questura messe in campo contro le truffe ai danni degli anziani dal questore Carmine Esposito e da Massimo Improta, dirigente dell'ufficio prevenzione e soccorso pubblico. Due le truffe nei confronti di due vittime consumate nel giro di poche ore.

Gli agenti durante l'arresto hanno sequestrato un kit per la truffa composto da una scatola di gessetti, frammenti di un fanale posteriore del motoveicolo, un pezzo di cartavetrata ed una custodia di passaporto con spille militari affisse, questo quanto utilizzato per inscenare il finto incidente stradale da parte del ventisettenne originario di Sarno, ma di fatto domiciliato a Roma.

Il primo falso sinistro è stato messo a segno ai danni di un'anziana donna che, mentre si trovava su via Nomentana a bordo della propria macchina, ha sentito un rumore, simile ad un urto e subito dopo un giovane che la inseguiva a bordo di uno scooter.

Quando il malvivente è stato fermato, aveva già raggirato un altro anziano, ma prima che è stato ammanettato prima che completasse la truffa.

Giovedì 23 Gennaio 2020, 05:01

