Falsificava i tamponi dei suoi dipendenti

Era risultato positivo ma aveva falsificato il referto per tranquillizzare i suoi dipendenti e farli tornare al lavoro. Nel frattempo, però, uno dei lavoratori si era contagiato e per questo un imprenditore di 50 anni è stato denunciato a piede libero.

È accaduto in una piccola impresa commerciale in zona Aurelio/Monteverde. Uno dei due titolari e un dipendente erano risultati positivi e gli altri tre lavoratori, prima di sottoporsi al tampone (con esito negativo), avevano chiesto all'altro principale il referto del test su WhatsApp. L'uomo, però, aveva modificato l'esito contenuto nel referto. A smascherare l'imprenditore sono stati i poliziotti del commissariato Aurelio, che hanno ottenuto il referto originale, con l'attestata positività, dalla struttura sanitaria che aveva effettuato il tampone. L'uomo aveva violato l'obbligo di isolamento e dopo il contagio di un dipendente è stato denunciato.(E. Chi.)



Ultimo aggiornamento: Mercoledì 18 Novembre 2020, 05:01

