Mille e duecento residenze false, ottenute con documenti contraffatti, sono venute alla luce con un'indagine della polizia locale di Roma Capitale avviata dopo la segnalazione di un'impiegata dell'ufficio anagrafe. Un business d'oro per i criminali che l'hanno organizzato. Nell'inchiesta sono finiti alcuni cittadini africani che offrivano dietro il pagamento di una somma di denaro attestazioni che certificavano falsi requisiti per ottenere i documenti d' identità. Tra coloro che illegittimamente hanno ottenuto la residenza, potrebbero esserci anche appartenenti a cellule terroristiche che hanno approfittato dell'escamotage per cambiare identità.

Sotto la lente d'ingrandimento degli investigatori sono finite un migliaio di pratiche per ottenere il domicilio virtuale in via Modesta Valenti 13, una strada inesistente sulle piantine della città ma presente nei database dell'anagrafe, che prende il nome da una clochard morta alla stazione Termini il 31 gennaio del 1983 quando la donna dopo essersi sentita male, non venne trasportata dall'autoambulanza in ospedale perché sporca e con i pidocchi. L'amministrazione capitolina, decise così di dedicarle la via per le residenze virtuali per i senza tetto.

Le indagini, ancora coperte dal massimo riserbo investigativo, sono iniziate la scorsa estate dopo che una funzionaria degli uffici anagrafici, mentre riceveva una domanda da parte di uno straniero che chiedeva di essere iscritto nelle liste residenziali, si è accorta che il certificato proveniente dal quinto municipio attestava un requisito inesistente. L'addetta allo sportello di via Petroselli ha avvisato il personale della polizia municipale. L'uomo che richiedeva la residenza, quando è stato fermato, ha denunciato agli agenti di aver comprato per cinquecento euro il documento falso da un connazionale del Marocco e aggiungeva che quella era una consuetudine che andava avanti da tempo e che quella era la cifra che bisognava pagare per avere i documenti falsificati che sfuggivano anche ai controlli più accurati. Gli inquirenti non hanno creduto ai loro occhi quando, dopo aver spulciato tutte le richieste fatte negli ultimi anni, si sono accorti che la maggior parte di queste erano state rilasciate dietro la presentazione di titoli alterati o falsificati, dei quali ovviamente gli impiegati non si erano accorti.(E. Orl.)

