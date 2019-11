Falsi permessi di soggiorno: scoperta una finta agenzia cingalese all'Esquilino

Simone Pierini

La grande truffa all'Esquilino. Da un attestato sospetto per una richiesta di cambio di residenza si è aperta un'indagine che ha portato a scoprire una truffa fatta di certificati e permessi di soggiorno falsi, patenti di guida fasulle, pratiche di Isee e ricongiungimenti familiari senza alcun valore. Una finta agenzia di servizi in zona Esquilino che emetteva falsi per un guadagno economico di decine di migliaia di euro.

Con centinaia di clienti finiti nella loro morsa e che ora ne stanno pagando le conseguenze. Lo hanno scoperto gli agenti della polizia locale I Gruppo Centro «ex Trevi». A muovere i fili degli affari un cittadino di nazionalità cingalese di 46 anni, presidente dell'associazione dove venivano emessi materialmente i documenti, per cui, in attesa di ulteriori sviluppi dell'indagine, è scattata una denuncia per truffa e contraffazione. Lì esercitava abusivamente le tipiche attività di un'agenzia di servizi e provvedeva all'emissione di documenti falsi. L'indagine è nata dal sospetto e dalla successiva denuncia di un impiegato dell'ufficio dell'Anagrafe di via Petroselli di fronte ai documenti di un cittadino del Mali che richiedeva un cambio di residenza. Questo ha permesso agli agenti della polizia locale, diretti da Maurizio Maggi, di indagare sull'agenzia, un'associazione culturale, che li aveva emessi e di sequestrare decine di faldoni contenenti nomi, dati sensibili e documenti.

Un giro d'affari illegale che ha coinvolto diverse persone, raggirate e vittime dell'agenzia. Tra questi un uomo che ha chiesto il rinnovo del permesso di soggiorno presentando un falso certificato di residenza e l'incredibile caso di una persona che si è trovata nel suo stato di famiglia due minori di cui non era a conoscenza. Al vaglio degli inquirenti, che ha chiuso l'attività della finta agenzia, centinaia di documenti rinvenuti all'interno di essa, su cui sono in corso verifiche accurate per accertare i vari casi di attestazioni false.

Venerdì 15 Novembre 2019

