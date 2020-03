False malattie dei medici a Napoli, la procura indaga

Bufera sul Cardarelli di Napoli. Secondo una denuncia pubblicata su facebook dal primario del Dipartimento delle emergenze, Ciro Mauro, nei giorni scorsi 249 operatori sanitari si sarebbero fatti mandare in congedo per malattia. Parole forti quelle usate da Mauro nei confronti di chi, dice, si starebbe nascondendo «dietro un certificato medico fasullo lasciando i colleghi da soli a lavorare». «Non abbiamo rancore contro questi, solo commiserazione», il commento.

Notizia che ha scatenato reazioni immediate, dal consulente per l'emergenza del ministero della Salute Walter Ricciardi che divide «gli eroismi e le vigliaccherie dei singoli», al sindaco di Napoli Luigi De Magistris che li definisce «vigliacchi» e «traditori» chiedendone il licenziamento. La procura di Napoli ha aperto un fascicolo e ha inviato i carabinieri dei Nas a fare accertamenti. La direzione strategica dell'Azienda ha negato le accuse verso i suoi dipendenti parlando di «33 medici assenti per malattia sui 739 impegnati a combattere l'emergenza coronavirus e a tutte le altre patologie - si legge in una nota - 17 operano nel Dipartimento di emergenza urgenza Dea e altri 16 sono invece assegnati ad altri dipartimenti assistenziali. Quattro sono affetti da anni da gravi patologie e quattro sono stati accertati Covid positivi».(S.Pie.)

riproduzione riservata ®

Ultimo aggiornamento: Giovedì 19 Marzo 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA