FALSARI AL COLOSSEO

Soldi falsi nascosti fra gli alimenti. La ricca scoperta da parte della Polizia Locale di Roma Capitale è avvenuta all'interno di un minimarket che a due passi dal Colosseo. Gli agenti sono arrivati alla centrale del falso durante le consuete attività contro i venditori ambulanti abusivi.Una pattuglia del GSSU (Gruppo Sicurezza Sociale Urbana), insospettita dai movimenti di alcuni venditori abusivi, nei cui confronti avevano proceduto poco prima con sequestro della merce, ha iniziato ad osservare i loro spostamenti, riuscendo così ad individuare la base di rifornimento della mercanzia in un minimarket sito nelle vicinanze dell'Anfiteatro Flavio.Nel corso delle verifiche gli agenti hanno rinvenuto un pacco che, anziché contenere prodotti destinati alla vendita, racchiudeva confezioni di ciò che, a prima vista, appariva come semplice materiale cartaceo. All'interno dell'involucro si celavano in realtà numerosi fogli di carta chimica, che riproducevano banconote da 50 euro. L'intero ammontare, consistente in oltre un migliaio di banconote false (parci a 50mila euro), è stato posto sotto sequestro ed il titolare, un cittadino di nazionalità bengalese di 34 anni, è stato deferito all'Autorità Giudiziaria per i reati di truffa e falsificazione di monete.Ma c'è di più. Durante l'ispezione sono emerse anche gravi condizioni igienico-sanitarie riscontrate all'interno dell'esercizio, a seguito delle quali si è reso necessario l'intervento di personale Asl. In seguito al blitz è stata disposta immediatamente la chiusura dell'attività.