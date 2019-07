Fallimenti societari pilotati con la regia di un noto commercialista, la compiacenza degli imprenditori titolari delle società da far chiudere e la complicità di militari della Guardia di Finanza, pronti a chiudere un occhio. Nell'ambito di un'operazione della Guardia di Finanza di Napoli, è scattato il sequestro di 40 milioni di beni, tra cui anche il Castello Aragonese di Ischia. Per il commercialista Alessandro Gelormini, 77 anni, considerato il perno delle attività illecite - che ha lavorato come fiscalista per l'ex ministro Paolo Cirino Pomicino - sono stati disposti i domiciliari. Sono finiti in carcere i tre imprenditori responsabili delle società indebitate con il Fisco - i cui fallimenti sarebbero stati pilotati - e anche due militari delle Fiamme Gialle. Le ipotesi di accusa sono bancarotta, evasione fiscale e corruzione.

Martedì 16 Luglio 2019, 05:01

