Falkenberg, torturava per Pinochet: preso in un hotel in Versilia

Enrico Chillè

Doveva scontare una condanna in Cile dal 2005, con l'accusa di aver fatto sparire, durante il regime di Pinochet, un giovane fotografo di origine italiana e altri due giovani oppositori. Il 75enne tedesco Reinhard Doring Falkenberg, invece, era tornato in patria e viveva tranquillamente le sue giornate, tanto da passare anche le vacanze all'estero. Ed è stato proprio durante un viaggio in Italia che è scattato l'arresto, in un albergo di Forte dei Marmi.

Negli Anni Settanta, durante la sanguinaria dittatura di Pinochet, Falkenberg era uno dei dirigenti della Colonia Dignidad, di fatto un carcere e centro di tortura per gli oppositori politici, gestito da ex gerarchi nazisti scampati al processo di Norimberga e dai loro figli: uno è Falkenberg.

Dopo la condanna dei giudici di Santiago del Cile, Falkenberg era tornato in Germania, a Gronau, per scampare alla pena. Il 22 settembre scorso, però, mentre si trovava in vacanza con la moglie, per lui è scattato l'arresto: la polizia si è presentata nell'hotel di Forte dei Marmi quando è scattato l'alert nella banca dati della questura, dopo che il personale dell'albergo aveva inserito i suoi dati. «Era tornato in Germania tanti anni fa e non sapeva di essere ricercato, altrimenti non sarebbe mai venuto in Italia», ha spiegato Simona Selvanetti, la legale assegnata d'ufficio all'anziano. Il tedesco ha anche chiesto la scarcerazione. Ieri la Corte d'Appello di Firenze gliel'ha negata.



Ultimo aggiornamento: Venerdì 1 Ottobre 2021, 05:01

