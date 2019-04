Falco sbatte sul palazzo Salvato da dipendente Ald

Stava volando, magari a caccia di cibo e non si è accorto del grande palazzo vetrato a ridosso del capolinea metro Laurentina. Un falco reale è così precipitato proprio sotto la sede direzionale dell'ALD Automotive, la grande società di noleggio a lungo termine. Un dipendente della multinazionale, Federico Nardi, si è accorto della scena e si è precipitato in soccorso del rapace, salvandolo - tra l'altro - dall'arrivo di alcuni corvi. Subito nell'azienda è scattata una corsa al soccorso: un altro dipendente si è messo in contatto con alcune associazioni animalistiche. Il falco è stato poi portato alla Lipu ad Ostia, dove è attualmente in cura. I veterinari lo rilasceranno poi nella zona dell'Eur per permettere che torni al nido dalla compagna che sta covando le uova.

© RIPRODUZIONE RISERVATA