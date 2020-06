Fake news, attenti: «Chi ha la febbre verrà bocciato»

La mascherina serve? E i guanti? E chi ha la febbre viene bocciato? Altro che teoremi, sono queste le domande a cui i maturandi ancora non sanno rispondere. A svelarlo è uno studio del portale skuola.net con la Polizia postale contro le bufale. Un lavoro che, fino allo scorso anno, serviva a svelare le fake news sulle tracce di italiano ma che quest'anno si concentra sulle misure di sicurezza da Covid-19. Ebbene, uno studente su 4 pensa erroneamente che dovrà tenere la mascherina sul viso anche durante il colloquio, ma non è così: arriverà con la mascherina e una volta al suo posto, distanziato dai docenti, potrà toglierla. Uno su 5 ignora che può avere un accompagnatore.

Sulla questione febbre il fronte dei maturandi si spacca: uno su due crede che dovrà misurarla all'ingresso con un termoscanner. Non è vero: sarà sufficiente un'autocertificazione sulle buone condizioni di salute. Sempre un 50% pensa di dover indossare i guanti, ignorando che nelle scuole sarà a disposizione il disinfettante. (L.Loi.)

