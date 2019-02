Faceva leva sulla debolezza degli anziani per truffarli facendogli credere di essere un avvocato incaricato della gestione di un risarcimento danni in favore di un loro parente. E che per sbloccare le procedure di liquidazione era necessario un versamento in contanti come anticipo per mandare a buon fine l'operazione. Studiava i potenziali creduloni in strada. Diciassette le truffe messe a segno in cinque mesi, da marzo ad aprile 2018. Carpiva i nomi e le abitudini dei parenti di questi ultimi per risultare informato sulla famiglia, si presentava ben vestito, con la ventiquattrore in mano e in pochi minuti, utilizzando un linguaggio da principe del foro, riusciva a carpire la buona fede delle sue vittime.

Appariva calmo, pacato e parlava con tono suadente: per rendere ancora più credibile la vicenda, simulava una telefonata con un interlocutore che, fingendo di essere effettivamente il congiunto (riuscendone a imitare anche la voce), convinceva la persona anziana a dare il denaro al professionista che aveva di fronte. In questo modo l'uomo, arrestato dai carabinieri della stazione del Quadraro, che si avvaleva anche della complicità di altre persone non ancora identificate, accompagnava le vittime in casa e, oltre a prendere il denaro che serviva per sbloccare il fantomatico risarcimento, rubava altri soldi dopo aver individuato dove erano riposti. In altri casi i truffati sono stati accompagnati fino alle banche o agli uffici postali per effettuare i prelievi.(E. Orl.)

© RIPRODUZIONE RISERVATA