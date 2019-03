Faceva finta di cercare delle baby-sitter. Le adescava e poi sequestrava le sue vittime. Le violentava e poi le torturava. Tutto con la complicità della moglie. A Mirko Altimari, trentunenne veronese che ora si trova in carcere a Trento, è stata notificata una terza ordinanza di custodia cautelare.

L'ultimo dei tre episodi è stato contestato al solo Altimari, che questa volta avrebbe agito da solo. Ha costretto una giovane donna a spogliarsi e poi l'ha obbligata a fare la verticale, appoggiandosi ad un tronco di un albero, forzandola poi a rapporti sessuali. «Considerati tre casi con lo stesso modus operandi così ravvicinati nel tempo è legittimo il sospetto che si tratti di una coppia seriale - ha detto il dirigente della Squadra mobile Roberto Di Benedetto - rinnoviamo quindi l'appello ad eventuali altre vittime, che forse per paura delle minacce o per vergogna, non hanno fatto denuncia, a presentarsi nei nostri uffici». (J.Per.)

