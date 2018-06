Face control, agenti 2.0

Martedì 26 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Franco PasqualettiIl nome tecnico è Cat S60. Ma per tutti gli agenti della Polfer è il Face control. Si tratta dell'ultima innovazione in mano alla polizia italiana. Un palmare hi tech capace di fornire agli agenti tutte le informazioni su una persona fermata per un controllo nelle stazioni ferroviarie.Uno strumento di nuova generazione, altamente tecnologico, in grado infatti di identificare all'istante la persona appena fermata, ma anche di analizzare il telaio e il numero di targa di un veicolo attraverso l'interrogazione diretta della banca dati del Sistema d'indagine investigativo e motorizzazione civile. La sua termocamera, inoltre, può girare video e scattare foto anche in condizioni di buio assoluto e riuscire a rintracciare persone nascoste (in caso di inseguimenti) o in difficoltà (nelle situazioni di incidenti, ad esempio).Il nuovo smartphone, permette infine di geolocalizzare le diverse pattuglie operative sul territorio in tempo reale, semplificando e coadiuvando il lavoro della Centrale operativa del compartimento di polizia ferroviaria consentendo lo scambio di informazioni in tempo reale.Un gioiellino di tecnologia che andrà ad aumentare il livello di controlo e innalzare la sicurezza per i cittadini. Abbiamo testato sul campo, nelle stazioni di Roma Termini e Milano Centrale, il nuovo apparato. E i risultati sono incredibili: gli agenti in meno di 30 secondi riescono ad avere tutte le informazioni su un cittadino. Basta inserire il nome e la data di nascita del fermato oppure scannerizzare i documenti di ultima generazione (come carte d'identità elettroniche o passaporti col chip). Sul display appare la storia giudiziaria del soggetto controllato: se ha carichi pendenti, se è ricercato, se ha denunce o è incensurato. Non solo: il Face control riesce a capire se un documento è contrafatto e se la foto corrisponde al soggetto sotto identificazione. Un elemento fondamentale specialmente nel riconoscimento di persone straniere.La rivoluzione, comunque, è nella fotocamera: anzi, nella termocamera, che riesce a sentire il calore umano anche a distanza di 10 metri. Ecco allora che, ieri a Termini, il Face control è entrato in azione anche a bordo dei treni. Gli agenti hanno passato al setaccio le linee più a rischio (la tratta Roma-Napoli e Roma-Latina) per gli spostamenti degli immigrati. Nel controllo di 7 sette persone tutto è filato liscio: documenti in regola, permessi di soggiorno ok e nessun problema con la legge.La bellezza è nella velocità: con un sistema classico via radio, infatti, sarebbero serviti almeno 8 o 9 minuti. Col Cat S60 in trenta secondi l'operazione è conclusa. E con una percentuale di errore pari allo 0%.riproduzione riservata ®