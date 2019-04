Facchinetti: «Una chance per gli artisti sconosciuti»

Francesco Facchinetti, le piace ascoltare musica in streaming?

«Tantissimo, su quasi tutte le piattaforme: da Spotify a Apple Music».

Quando l'ascolta?

«Praticamente ogni giorno: lavoro in studio di registrazione, vivo la musica quotidianamente e per me è normale ascoltarla in digitale. Cerco playlist, scopro nuovi artisti, riascolto classici».

Qual è il vantaggio del digitale?

«Se non fosse per le piattaforme digitali, tanti artisti sarebbero sconosciuti. Le radio certo non li passerebbero, invece il digitale dà la possibilità di farsi conoscere a tutti».

E suo padre, Roby Facchinetti dei Pooh, ascolta anche lui musica in streaming?

«Qualcosa, ma è di un'altra generazione. Per lui, la musica in digitale è ancora qualcosa solo per i giovani».(M.Lev.)

