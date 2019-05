Fabrizio Ponciroli

Tempo di bilanci (positivi) per Dazn. A meno di un anno dal lancio della piattaforma streaming sono stati oltre 2600 gli eventi live sportivi trasmessi da agosto ad oggi, con una media di circa 9 eventi al giorno e 81 milioni di ore totali viste in Italia. Nella top 10 delle province più attive nell'uso della piattaforma, dopo Milano e Roma, anche Brescia, Palermo e Bari. I numeri sono stati dati ieri nella conferenza stampa a Milano. Top secret invece i dati su abbonati e ascolti. La piattaforma, dopo l'Italia, ha conquistato Stati Uniti, Spagna e Brasile. Sono ora nove i Paesi in cui è disponibile, con l'obiettivo di arrivare a 20 nazioni entro la fine del 2020. Un device sempre più utilizzato anche come social enabler. L'84% dei dazner guarda gli eventi in famiglia o con gli amici. Il calcio che è risultato lo sport più seguito dagli utenti (Inter-Juventus di sabato 27 aprile la partita con più connessioni), seguito da football americano, rugby, pallavolo. Nessuna cannibalizzazione del mercato ma più persone avvicinate allo streaming come nuovo mezzo di fruizione dei contenuti e, dato interessante, con un 40% di utenti over 40 anni.

«L'inizio è stato difficile ma era anche la prima volta in Italia di un evento live in streaming con così tanti utenti collegati. Comunque abbiamo investito molto per sviluppare al meglio l'applicazione. Abbiamo ridotto sensibilmente i problemi a livello di buffering (il fastidioso ritardo nella diretta) e ci saranno ulteriori miglioramenti, oltre ad una lotta sempre più serrata alla pirateria», ha spiegato Veronica Diquattro, vice-presidente Dazn. Annunciati due nuovi colpi per l'estate, ossia Copa America e Coppa d'Africa, in attesa del nuovo palinsesto.

Giovedì 30 Maggio 2019, 05:01

