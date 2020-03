Fabrizio Ponciroli

SZCZESNY 6,5

Preciso e puntuale.

CUADRADO 6,5

Torna esterno di difesa e lo fa con attenzione.

BONUCCI 6,5

Esperienza e grande senso della posizione: leader.

DE LIGT 6,5

Continua a convincere, sfiora pure il gol.

ALEX SANDRO 6

Non commette errori, potrebbe osare qualcosa in più (32' st De Sciglio ng).

RAMSEY 7

La sblocca con un gol che ricorderà a lungo.

BENTANCUR 6,5

Preferito a Pjanic, gioca con diligenza.

MATUIDI 7

Non si fermai mai.

DOUGLAS COSTA 6

Gli manca il guizzo decisivo (13' st Dybala 7,5: chiude la partita. Fenomeno).

HIGUAIN 6

Sponde, buon pressing ma poco gioco (34' st Bernardeschi ng).

RONALDO 6,5

Alla 1000esima non trova il gol. Stizzito ma costantemente pericoloso.

SARRI 6,5

Miglioramenti e una vittoria che pesa moltissimo.

