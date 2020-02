Fabrizio Ponciroli

SZCZESNY 5,5

Salvato dalla traversa, trafitto a morte da Tousart. I compagni non lo lasciano mai sereno. Un po' farfallone.

DANILO 5

Spinge poco e male. In difesa non è concentrato. Distratto e contratto. Imprigionato.

BONUCCI 5,5

Spaesato, spesso si fida eccessivamente della sua tecnica. Non è neppure preciso al lancio.

DE LIGT 6

Il Lione segna quando è a bordo campo con il volto insanguinato. Il meno peggio della difesa.

ALEX SANDRO 5,5

Sfortunato. E' lui a calpestare De Ligt e a costringerlo ai box. Incupito, si agita ma senza costrutto.

BENTANCUR 5

Irritante. In fase difensiva è molle, offensivamente è inesistente. Prestazione incolore che ne ridimensiona il valore.

PJANIC 5

Torna e davanti al suo ex pubblico cammina per il campo. Mai un'invenzione degna del suo nome ed è pure innocuo su punizione (16' st Ramsey 6: prova a scuotere i bianconeri, ci mette tanta energia).

RABIOT 4

Sarri continua a dargli fiducia. La risposta è nulla. Trotterella e non riesce a macinare gioco. Fastidioso (34' st Bernardeschi ng).

CUADRADO 5

Dovrebbe essere una spina nel fianco per gli avversari, invece è un elemento superfluo per i bianconeri. Irriconoscibile (24' st Higuain 6: lotta come un leone, non è fortunato).

DYBALA 6

Nel primo tempo, vaga alla ricerca di sé stesso. Nella ripresa ci prova con più ardore e sfiora il pari in un paio di occasioni.

CRISTIANO RONALDO 6

L'unico a creare pericoli alla difesa del Lione. Un paio di giocate da fuoriclasse. Indica la via ai compagni, viene ascoltato solo nei minuti finali.

SARRI 4

Ingabbiato da Garcia, questa volta neppure il tridente delle meraviglie lo salva. Un passo falso che potrebbe costargli carissimo.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 27 Febbraio 2020, 05:01

