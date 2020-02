Fabrizio Ponciroli

MILANO - Una testata al portiere. L'ennesimo episodio di violenza nel calcio dilettantistico ma, questa volta, il colpevole non è un giocatore ma l'arbitro. Il fattaccio è accaduto a Mogliano, in provincia di Macerata. Durante il match Borgo Maglione-Montottone, valido per il campionato di 2a categoria, Antonio Martiniello, il direttore di gara, ha espulso il portiere del Borgo Magliano Matteo Ciccioli.

Terminata la partita, portiere e arbitro hanno avuto una (feroce) discussione che è sfociata nella testata rifilata dall'arbitro al malcapitato portiere (portato all'ospedale di Macerata e dimesso con prognosi di 15 giorni). Testata che è costata cara anche ad Antonio Martiniello. Il Questore di Macerata ha, infatti, emesso un Daspo della durata di 12 mesi nei confronti del direttore di gara per condotta «contraria ai principi delle norme tese al contrasto dei fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive e ai principi della professione di arbitro», come si legge nel comunicato ufficiale.

