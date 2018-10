Fabrizio Ponciroli MILANO - Un pareggio che sa di beffa. In pieno recupero, il

Giovedì 25 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Fabrizio PonciroliMILANO - Un pareggio che sa di beffa. In pieno recupero, il Psg trova, con un capolavoro di Di Maria, la rete del definitivo 2-2 che lascia l'amaro in bocca ad un Napoli comunque strepitoso. La squadra di Ancelotti disputa una gara di grande personalità, mettendo alle corde il decantato e multimilionario Paris Saint-Germain di Neymar.Nella prima frazione, gli azzurri incantano. L'organizzazione di gioco dei partenopei è perfetta. La difesa disegnata da Ancelotti, con la carta Maksimovic (confermato dopo la bella prova col Liverpool), è decisamente efficace. Ogni volta che riparte, il Napoli fa paura. Al 29' arriva, meritato, il vantaggio azzurro con il solito Insigne, ben servito in profondità da un assist al bacio di Callejon.Nella ripresa, la partita cambia radicalmente. Ancelotti perde, immediatamente, Insigne per infortunio (colpo al costato). Il Psg pressa con più convinzione e alza il ritmo. Ospina diventa protagonista ma non può nulla sulla sfortunata deviazione di Mario Rui che vale l'1-1 (61'). Il Psg preme sull'acceleratore nel tentativo di portarsi a casa il match. Neymar si intestardisce nel tentativo di risolverla da solo. Il Napoli si difende con grande accortezza e, alla prima palla buona, fa centro con Mertens (77'). I parigini sono in stato confusionale. La partita è nelle mani dei partenopei fino al 93' quando Di Maria, impalpabile fino a quel momento, inventa il tiro a giro che salva la squadra di Tuchel da una sconfitta che avrebbe avuto del clamoroso. «Più soddisfatti o più rammaricati? Diciamo un po' e un po' - commenta Ancelotti - Soddisfatti per la partita giocata e rammarico per non aver portato a casa i tre punti». Ma Carletto gongola per il suo Napoli: «Non abbiamo nulla da rimproverarci. Loro hanno talmente tanta qualità che Di Maria al 93' si può inventare un gran gol all'incrocio. Ma il ritorno in casa sarà un'arma in più per il passaggio del turno». «Il lato positivo è che non abbiamo perso - è il pensiero di Insigne - Ora ci giocheremo tutto in casa nella prossima sfida con il Psg. Siamo fiduciosi per il passaggio del turno. Dobbiamo continuare a lavorare così». Nel girone, il Napoli, sale a quota cinque punti. Ora gli azzurri sono secondi a -1 dal Liverpool (sbrigata la pratica Stella Rossa 4-0 come da copione) ma con un prezioso punto di vantaggio su Cavani & co. di scena al San Paolo il 6 novembre per lo spareggio ottavi.riproduzione riservata ®