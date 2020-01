Fabrizio Ponciroli

MILANO - Ultime ore di mercato. Il rush finale è iniziato, tanti i club alla ricerca del colpo ad effetto al fotofinish. Applausi al Napoli che ha speso quasi 100 milioni con gli acquisti di Demme, Lobotka, Politano e Petagna (quest'ultimo resterà alla Spal sino al termine della stagione in corso). Gli azzurri stanno riflettendo ora su Mertens, in scadenza di contratto a giugno. Il Chelsea sta insistendo molto, complice anche il più che probabile addio di Giroud, ma i partenopei potrebbero anche convincerlo a restare, con un rinnovo biennale. Non smette di stupire l'Inter. Abbandonata la pista Giroud e compresa l'impossibilità di arrivare all'ex Pandev, i nerazzurri starebbero provando a prendere l'attaccante Slimani come vice Lukaku. Il 31enne algerino, di proprietà del Leicester, gioca in Francia, al Monaco. Attenzione anche al Milan. La trattativa con Viña pare bloccata, potrebbe tornare a vestire la maglia rossonera Laxalt. Ai dettaglia la trattativa per il giovanissimo belga Saelemaekers. In casa Juventus, invece, tutti focalizzati su Emre Can. E' ormai fumata bianca tra il Borussia Dortmund e la dirigenza bianconera (accordo su circa 30 milioni di euro). Attivissima anche la Fiorentina, uno dei club che si sono mossi maggiormente in questa finestra invernale di calciomercato. Oltre a Cutrone e Kouamè, raggiunti gli accordi per il tesseramento del difensore Igor dalla Spal e, soprattutto, di Duncan, centrocampista del Sassuolo tanto apprezzato da Iachini. Si lavora anche per Amrabat (ma per giugno). Sul fronte uscite, Boateng potrebbe tornare in Spagna (Celta Vigo). Da non escludere anche il colpo last minute di Criscito in uscita dal Genoa. Intanto Il Grifone, di fatto, si è rifatto il trucco, come spesso accade da quando c'è Preziosi al comando. Perin, Behrami, Destro, Eriksson, Konig, Masiello ma non solo. La società ha perfezionato l'acquisto di Soumaoro, centrale del Lille e riabbraccia Iturbe, direttamente dai messicani del Pumas. Sorride anche la Spal: arriva Castro dal Cagliari. Colpo last minute per l'Atalanta, pronta ad abbracciare il centrocampista, classe 1994, Tamèze, in prestito dal Nizza. Nel frattempo, il Parma è in pole position per assicurarsi Caprari.

Venerdì 31 Gennaio 2020, 05:01

