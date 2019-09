Fabrizio Ponciroli

MILANO - Nerone è uno dei rapper emergenti più apprezzati. Con cinque album alle spalle, l'artista milanese è stato ospite d'eccezione alla presentazione di NBA2K20.

Nerone, qual è il suo primo ricordo legato al mondo del rap?

«Mi ricordo una jam a Pioltello. Ero molto piccolo, sono rimasto affascinato da quel mondo. È proprio vero che la prima jam non si scorda mai».

Come è cambiata la percezione del rap negli ultimi anni?

«È cambiato tutto. Quando ero ai primi passi in questo mondo, mi dicevano di lasciar perdere, di fare altro, tipo il tatuatore. Nessuno ti incoraggiava. Poi il fenomeno è cresciuto. Ci sono tanti sottogeneri ora, ognuno ha il suo spazio. Oggi il rap è una gara allo stimolo creativo».

Ma cosa significa fare il rapper?

«È un modo di essere. Io ho sempre adorato ciò che mi stuzzica la mente. A me piace il rapper che è cibo per la mente, che ti fa riflettere. Le idee mi vengono nei momenti più strani, quasi sempre quando non ho nulla per annotarmi le frasi».

Si dice che Milano sia la città del rap

«Milano è il centro di tutto. Qui ci si gioca la Champions League del rap. Chi è di fuori, viene a Milano per confrontarsi con i migliori. Io sono nato a Milano che è stata la mia palestra. Sono cresciuto qui, al Muretto».

Come mai così tanti rapper in questo periodo storico?

«Normale, c'è la corsa a stupire, a dire qualcosa di nuovo. Ma il periodo d'oro può durare poco, c'è sempre uno nuovo pronto a prendere il tuo posto. Alla fine, c'è sempre una scrematura».

Cosa manca ancora al movimento del rap per arrivare al top?

«Delle arene dedicate alla musica. All'estero ci sono gioielli pensati per goderti la musica al meglio».

Il mondo dei videogame e in particolare NBA2K20 come si sposa con il rapper?

«L'influenza dell'NBA sul mondo del rapper è sempre stata fortissima. Penso ad Allen Iverson che ha portato la cultura hip-hop nell'NBA. Ha portato il ghetto, il rap nell'NBA pulita».

Quali altri sport segue?

«Da piccolo andavo allo stadio, sono interista, ma da bar, per infastidire gli altri quando perdono».

Mercoledì 11 Settembre 2019, 05:01

