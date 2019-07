Fabrizio Ponciroli

MILANO - Dino Zoff, monumento del calcio italiano, era presente sia nella sfida Italia-Germania del 1970 (accomodato in panchina) sia da titolare, contro il Brasile nel Mondiale del 1982: «Difficile scegliere quale sia stata la partita del secolo. Parliamo di due avversari davvero fenomenali e di due gare che hanno fatto storia, di cui si parla ancora oggi», ricorda il 77enne ex portiere azzurro. Tuttavia, entrando nello specifico, qualche differenza si evidenzia: «Forse, come qualità dei singoli, quel Brasile aveva qualcosa in più rispetto ai giocatori della Germania del 1970. Avevano in campo, tutti insieme, gente come Zico, Cerezo, Junior, Falcao, Socrates e tanti altri. Parliamo di una formazione davvero stellare che, quando aveva il pallone tra i piedi, faceva cose pazzesche. Per fortuna, alla fine, l'abbiamo portata a casa noi».

«Anche perché -continua il campione del mondo e poi ct azzurro - erano, senza ombra di dubbio, loro i favoriti alla vigilia del match e, quindi, è stato ancora più bello vincere contro quel Brasile».

Tanta qualità nella Seleçao del 1982 ma enorme resilienza nella coriacea Germania affrontata nella Coppa del Mondo del 1970: «I tedeschi non mollano mai e, in quella partita, l'hanno dimostrato una volta di più».

