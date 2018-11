Fabrizio Ponciroli Il grande wrestling sbarca a Roma. Domani, al Palalottomatica

Venerdì 9 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Fabrizio PonciroliIl grande wrestling sbarca a Roma. Domani, al Palalottomatica (a partire dalle ore 20), le star della WWE saranno protagoniste di un live show che promette scintille. Tra i più attesi, sicuramente Seth Rollins, amatissimo dai fan italiani: «Ho trascorso dei momenti fantastici a Roma e non vedo l'ora di ritornarci. La prima volta che sono venuto a Roma è stato lo scorso anno. Mi sono innamorato della Fontana di Trevi e della sua meravigliosa architettura». Spettacolare sul ring ma con tante altre passioni: «Quando riesco a tornare a casa, mi decido molto alla mia scuola di wrestling. Spero di crescere una futura generazione di star. Adoro il cinema, gioco con i videogame e trascorro tanto tempo con i miei cani. Faccio cose normali, quando non sono sul ring». The Architect (uno dei suoi soprannomi) ha uno stile speciale, simile a quello di una leggenda della WWE: «Il mio idolo è sempre stato Shawn Michaels. E' un uomo con tanto carisma e dalla grande personalità. E' grazie a lui se ho avuto le motivazioni necessarie per diventare una star del WWE. Spero un giorno di poterlo sfidare sul ring, è il mio sogno, il dream match che vorrei». Nel frattempo, a Roma, se la vedrà con Dean Ambrose: in palio la cintura di Intercontinental Champion (main event della serata). Tra gli altri match in programma, di grande interesse anche il 1 on 2 Handicap match, nel quale il gigante Braun Strowman affronterà la coppia composta da Dolph Ziggler e Drew McIntyre. Spazio anche alle superstar al femminile con la fenomenale Rounda Rousey (ex campionessa MMA) al fianco di Natalya contro il duo formato da Mickie James e Alexa Bliss.riproduzione riservata ®