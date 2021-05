Fabrizio Ponciroli

Flavia Pennetta, 39 anni, è stata una delle tenniste italiane più apprezzate. Vincitrice degli US Open 2015, si è appena lanciata in una avventura imprenditoriale legata al padel nella sua amata Brindisi.

Flavia, il tennis maschile italiano sta andando alla grande.

«Berrettini è già affermatissimo e continua a migliorare. Sicuramente Sinner, Sonego e Musetti sono molto forti. A me, personalmente, piace molto Sonego. E' un ragazzo super solare».

Si parla molto di Sinner.

«Forse quello che Sinner ha di diverso rispetto agli altri è la sua maturità. E' sempre molto lucido».

Come mai il movimento femminile azzurro è in crisi?

«Sì, è un po' indietro. Anni fa, mi chiedevano perché le donne avessero risultati importanti e i maschi no. Ho sempre risposto che il tennis vive di cicli».

E il suo Fabio Fognini? Tornerà protagonista?

«Non è sicuramente nella sua miglior forma. E' difficile essere costanti per tanto tempo. Si sta preparando al meglio per il Roland Garros. Quello che gli dico sempre è che la sua carriera l'ha già fatta. Tutto quello che viene da ora in poi è qualcosa in più che si deve godere al massimo. Non deve dimostrare più niente a nessuno».

È vero che si è innamorata del padel?

«Ho deciso di creare due campi da padel nella mia Brindisi. L'ho fatto perché nella mia città non c'erano campi da padel. Insieme al Circolo Tennis Brindisi abbiamo portato avanti questa iniziativa. C'è stato subito tanto entusiasmo da parte di tutti».

