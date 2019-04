Fabrizio Moro DISCOTECA LAZIALE

Il cantautore di San Basilio apre il tour instore davanti al pubblico di casa

il suo decimo album - Figli di nessuno - che esce oggi per Sony Music Italia. Moro non abbandona il consueto linguaggio schietto e diretto, senza filtri che lo contraddistingue, unito all'idea di riscatto e autodeterminazione. In attesa del doppio live al Palazzo dello Sport il 18 e 19 ottobre.

Via G. Giolitti 263, oggi alle 18, info 0644714500

Valerio Mastandrea TEATRO PALLADIUM

L'attore e regista insieme alll'attrice Chiara Martegiani e il produttore Simone Isola e a Vito Zagarrio (Università Roma Tre) introducono la visione del film Ride (2018), esordio alla regia di Mastandrea, presentato in anteprima lo scorso novembre al Torino Film Festival.

Piazza B. Romano 8, oggi alle 20,30, ingr. 5 euro, info 0657332772

