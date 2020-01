Fabrizio Fabbri

ROMA - Virtus Roma senza difesa. Perché a Cremona pur giocando una partita più che eccellente in attacco, 92 i punti realizzati, ne ha concessi 103 ai padroni di casa di Cremona. Si è così concretizzata la sesta sconfitta di fila per i capitolini. Che così si avviano alla sfida di domenica prossima al PalaEur contro Pistoia alle ore 18con la consapevolezza che si tratterà di un bivio decisivo per la stagione. Vittoriosa all'andata in terra di Toscana la Virtus con un successo blinderebbe la propria posizione nella corsa per la salvezza. In Lombardia la truppa di coach PieroBucchi è partita male, 32-22 al 10', rientrando poi in gara fino ad arrivare a giocarsela punto a pi top nell' ultima frazione dove però maggior qualità di Cremona ha fatto la differenza. Inutili i 23 di Jefferson.

