Fabrizio FabbriROMA Si alza il velo sulla A2 di basket e la capitale si presenta al via con grandi ambizioni. Tre le squadre che saliranno in serie A e per questo sia la Virtus sia la Leonis Eurobasket vogliono provare a cogliere l'attimo. La squadra allenata da Piero Bucchi riaprirà domenica alle 18 le porte del PalaLottomatica al basket contro Cassino. L'impianto, teatro delle vittorie del Banco Roma, aveva visto rotolare sul proprio parquet un pallone a spicchi l'ultima volta il 6 giugno del 2014. La squadra allenata da Dalmonte sconfisse Siena 71-65 in gara4 delle semifinali tricolori per essere poi eliminata. Sembrava un addio, viste le difficoltà che l'hanno poi accompagnata fino all'autoretrocessione in A2, e invece, complice il supporto che la Be Consultng ha portato in dote, la società del presidente Toti ha rialzato la testa allestendo una squadra per tentare il salto come dimostrato dagli ingaggi di Moore e Sims. Non nasconde la voglia di provarci anche la Leonis affidata a Corbani. Esordio in trasferta sempre domenica alle 18 a Trapani mentre la prima in casa sarà sabato 13 ottobre contro Tortona. In casa? Bizzarro pensarlo perché con il Palazzetto di Viale Tiziano inagibile, l'Eurobasket è emigrato a Ferentino. E il nuovo impianto che doveva essere edificato alla Nuova Fiera di Roma resta un sogno da realizzare.riproduzione riservata ®