ROMA - Lezione di basket al PalaEur con la Segafredo Bologna che ha polverizzato Roma 68-97. Uno sprazzo iniziale di Virtus, quella capitolina, per un illusorio 9-1 firmato Alibegovic e Buford, poi un assolo di Virtus, quella bolognese e capolista che ha spedito in campo il genio Teodosic per accendere la luce e da quel momento ha messo il turbo volando via. Il parziale che ha ribaltato e chiuso è stato quasi imbarazzante, 2-19 in meno di 7' per andare sull'11-20 e poi staccare fino al 16-37 al 14'30 che ha ammutolito i 7.750 presenti al PalaEur felici però di apprezzare un paio di giocate di mago Teodosic capace di fare passare, per i suoi assist, in spazio per tanti, se non per tutti, inimmaginabili. In casa capitolina poco da salvare. Certamente Alibegovic (14 punti) ormai una certezza, tonico e battagliero, ovvero la bella copia di un imbolsito Jefferson che ha allungato di molti giorni le vacanze natalizie tornando dagli Usa in uno stato pietoso. Qualche minuto, e tanta qualità (16 punti) per il neo arrivato White. Anche per lui girovita abbondante che si spera in qualche settimana potrà far scomparire.

Lunedì 13 Gennaio 2020, 05:01

