Fabrizio Fabbri

ROMA - Ad un passo dal pomeriggio perfetto. La Virtus Roma ha sfiorato l'impresa contro l'opulenta Armani Exchange Milano. Lo ha fatto davanti ad un PalaEur di nuovo entusiasta dove 7.591 tifosi si sono dati appuntamenti con una dichiarazione d'amore verso il basket che ora non va dispersa. 73-79 per la squadra di Messina alla sirena della fine, quando i tifosi si sono comunque alzati in piedi per tributare una meritata standing ovation alla squadra di casa. Che per metà gara ha dominato i dirimpettai, scivolati anche sul -16 (40-24 al 16'16), li ha visti risalire e superare, 58-62 al 30', per mettere ancora una volta il naso avanti, 72-71, quando il cronometro contava meno di 3' alla fine. La qualità di Milano poi ha fatto la differenza, assieme ad un paio di non fischi commentati con signorilità da Bucchi nel post gara, e la vittoria è sfuggita per un soffio. Peccato, perché per 20' minuti la Virtus, trascinata dal calore della sua gente, ha giocato una gran bella pallacanestro. Grande difesa, attacco bilanciato dove il momento di grazia di Amar Alibegovic (foto) è stato confermato. Il ragazzone figlio d'arte, il papà Teo è stato superbo campione degli anni'90, ha sciorinato un gran campionario di giocate mettendo a segno 15 punti e catturando 8 rimbalzi. Molto bene, finché Bucchi non ha dovuto centellinarlo per preservarlo dai falli, Jefferson anche lui a quota 15 segnati ma con 9 rimbalzi, e buona la prova di Dyson leonino e leader ma che non ha trovato nel tiro da 3 la risorsa che sarebbe servita alla Virtus per portare a compimento l'impresa.

«Voglio partire dal bel pubblico al Palaeur e ringraziare i tifosi, e poi dai ragazzi in campo ai quali faccio i complimenti perché ci hanno provato fino in fondo. Complimenti anche a Milano e a Ettore Messina, credo la differenza l'abbia fatta la maggiore freschezza loro alla fine, grazie alle rotazioni più lunghe - ha detto a fine match Bucchi, coach Virtus - Abbiamo fatto una buona partita, di grande cuore e intensità, ma le rotazioni che ha Milano sono importanti e il poter contare su una panchina del genere fa la differenza. Ripenso a qualche nostro errore da sotto che ha probabilmente segnato la partita, senza però voler colpevolizzare nessuno dei ragazzi. Finché siamo riusciti a giocare con la freschezza giusta abbiamo fatto davvero delle belle cose, è un buon segnale, prenderemo tanti spunti per migliorare e fare meglio».

Lunedì 28 Ottobre 2019, 05:01

