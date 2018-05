Fabrizio Fabbri Basket e Volley volano in Fiera. Nella nuova Fiera di Roma per

Giovedì 24 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Fabrizio FabbriBasket e Volley volano in Fiera. Nella nuova Fiera di Roma per la precisione.C'è chi, come la Roma Volley rischia di farsi strozzare in gola l'urlo di gioia dopo aver riportato la serie A maschile al termine di una cavalcata epica. E chi, come Virtus Roma ed Eurobasket, dovrà capire come provare a coniugare un nuovo sforzo economico alla ricerca del salto nel massimo campionato con l'incertezza legata all'impianto di gioco. Perché una certezza assoluta c'è. Il vetusto Palazzetto dello Sport chiuderà per lavori andando a rendere ancora più cupa l'aria che si respira nella zona, visto che lo stadio Flaminio è lì a due passi a raccontare tutti i suoi tormenti. Anche se sembrerebbe che non sarà settembre la data di inizio del restyling ma gennaio 2019 lasciando tempo alle società coinvolte di cercare una soluzione.In casa Virtus l'attenzione è tutta concentrata sul futuro societario che a giorni dovrebbe svelarsi, Toti tratta con la Be Consulting per un ingresso di soci e capitali ed intanto ha confermato con un biennale il coach Piero Bucchi, mentre in casa Eurobasket la soluzione sembrerebbe ad un passo. «Noi dice il presidente Armando Buonamici sono sei mesi che stiamo lavorando al progetto di spostarci alla Nuova Fiera Di Roma. Regione e Comune sono d'accordo e se arrivasse un si saremmo pronti a partire domani con i lavori». Inizialmente la società di via dell'Arcadia punterebbe ad innalzare un impianto provvisorio da 2.000 posti in uno dei padiglioni agibili per poi puntare al padiglione 12, che oggi ha bisogno di essere messo in sicurezza, per costruire il tanto atteso impianto intermedio con un capienza da 5.000 innalzabile a 7.000 per i grandi eventi.«Ci siamo già impegnati con il Comune perché, nel caso ci fosse dato il via libera, la Virtus e la Roma Volley possano utilizzare l'impianto. Sarebbe un segno di rispetti da parte nostra verso la città. E se qualcosa non andasse per il verso giusto? Non voglio neppure pensarci ma l'ultima soluzione sarebbe emigrare a Latina o Ferentino'. Intanto la Roma Volley fresca di promozione ha partecipato ieri ad una riunione Regione. «Sono ottimista dice il Presidente Antonella Barani perché c'è la volontà di tutti per trovare una soluzione. Che credo sia quella della Fiera».riproduzione riservata ®