Fabiola Moretti intercettata: «Tutto apposto se mi muovo io»

Emilio Orlando

Un complesso residenziale, destinato all'emergenza abitativa, trasformato in un fortino dello spaccio. I residenti erano arrivati al punto da non poter invitare in casa parenti ed amici per paura che venissero minacciati e costretti ad andarsene.

Il quadrilatero di abitazioni di via degli Astrini e via dei Papiri, a Santa Palomba (al confine tra la Capitale ed il comune di Pomezia) era diventato una zona franca in mano a due gruppi gruppi criminali specializzati nel narcotraffico di cocaina. Centinaia le dosi vendute ogni giorno.

Tra le 21 persone finite in manette nel corso di un blitz anticrimine dei carabinieri della compagnia di Pomezia e della stazione del Divino Amore, figurano anche Fabiola Moretti (67 anni) e la 27enne Nefertari Mancini, ovvero l'ex compagnia e la figlia del boss della Banda della Magliana Antonio Mancini (soprannominato l'accattone). Le due donne, ed in particolare la Moretti, secondo la direzione distrettuale antimafia sarebbro state l'anello di congiunzione tra la malavita campana che riforniva la droga e i pusher che spacciavano nel fortino di Santa Palomba. Due cartelli del narcotraffico, radicati nello stesso comprensorio che interagivano tra loro con una sorta di pax criminale sancita dai promotori dei due gruppi, quello detto del Faina e il gruppo dei Fabeni. Per le vendite al dettaglio veniva impiegato anche un minorenne. In un'occasione, diverse persone sono state minacciate e picchiate all'interno di uno stabile perché definite ficcanaso.

Martedì 11 Gennaio 2022

