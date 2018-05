«Fabio possibile avversario nei quarti? Brutta notizia»

Giovedì 17 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Claudia FaggioniUn'ora esatta di gioco, per iniziare nel migliore dei modi il cammino romano. Non poteva andare meglio di così l'esordio di Rafa Nadal al Foro Italico, con un eloquente 6-1 6-0 rifilato al bosniaco Dzumhur. «Dopo la sconfitta di Madrid era importante trovare subito una buona prestazione come questa» ha ammesso in conferenza stampa il maiorchino, eliminato nei quarti del torneo spagnolo per mano di Thiem. «Ho commesso pochissimi errori, questo è il modo in cui voglio giocare» ha aggiunto Nadal, che martedì - tra un allenamento e l'altro - aveva trovato anche il tempo di dare un'aggiustatina ai capelli dal barbiere messo a disposizione dei giocatori al villaggio del Foro. L'ormai quasi 32enne iberico è stato incoronato re di Roma per ben sette volte - la più recente nel 2013 - e dopo le fresche vittorie a Montecarlo e Barcellona punta ora a ripetersi sul rosso capitolino, dove in caso di vittoria tornerebbe anche sulla vetta mondiale, scalzando Federer. A provare ad impedirglielo potrebbe esserci proprio Fabio Fognini, in un potenziale incontro di quarti di finale. «Fabio ha giocato un grande match - ha detto Rafa - Quando gioca bene può battere chiunque». E intanto, avanza anche Novak Djokovic, vincente per 6-4 6-2 sul georgiano Basilashvili. Oggi Nole aprirà il programma serale del Centrale contro lo spagnolo Ramos-Vinolas.riproduzione riservata ®