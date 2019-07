Fabio Polidori, presidente del Consorzio Casal Palocco, i furti stanno aumentando. La zona è sicuira?

«Diciamo che la situazione potrebbe migliorare».

Come?

«Qui a Casal Palocco, per far si che la sicurezza dei residenti e del quartiere raggiunga i massimi livelli sarebbe necessario installare più telecamere».

Per quale motivo non si è ancora proceduto all'installazione?

«I tempi biblici e le lungaggini burocratiche dovute al rilascio dei permessi comunali, stanno minando la tranquillità e la serenità degli abitanti. Nonostante questo noi pronti già da tempo a farlo. Avere le immagini di quello che accade equivale ad avere immediatamente i volti e le targhe di persone o automobili sospette. È risaputo che ladri e rapinatori scelgono il più delle volte zone con pochi occhi elettronici».(E. Orl.)

Lunedì 15 Luglio 2019, 05:01

