Fabio Bonzano, consulente finanziario della Bnl: risparmiatori e investitori devono temere questa crisi?

«Temo che i riflessi possano durare almeno per tutto il 2020».

Cosa consigliare?

«Agli investitori dico di fare acquisti molto piccoli e distribuiti in un periodo medio-lungo».

Colpa delle forti oscillazioni delle Borse?

«Credo che sia buona norma non subìre le Borse ma governarle. Le Borse hanno bisogno di serenità, stabilità: cose che non ci sono affatto».

Quindi sta dicendo di non vendere?

«Esatto. Se non c'è necessità, si rischia di perdere molto: i prezzi sono bassi, non corrispondono ai reali valori delle aziende. In giro c'è panico».

Come si aiutano i piccoli imprenditori, i commercianti, gli artigiani in difficoltà?

«Il provvedimento più illuminato sarebbe quello di sospendere il pagamento delle tasse e delle imposte almeno per un anno. L'economia reale farà molta fatica a riprendersi».

Meglio chiudere le attività ora e provare e a recuperare in estate?

«Chi vuole, può fingere di andare in ferie. Ma mica possono permetterselo tutti, specie in una fase dell'anno dove invece c'era un bun flusso di cassa».

E allora?

«Rimandare il pagamento dei mutui di qualche mese serve a poco, specie a chi ad esempio è in affitto. Tra le banche, Bnl ha sospeso rate e scadenze per 12 mesi in tutta Italia, Banca Intesa offre fondi alla ricerca. Il governo ha chiuso tutto, solo che così non va: meglio isolare le categorie a rischio e mandare avanti il Paese». (M.Fab.)

Ultimo aggiornamento: Lunedì 9 Marzo 2020, 05:01

