Fa da badante a un anziano, tenta di stuprare la nipote

Stava dormendo, quando, nel cuore della notte, si è trovata il badante del nonno dentro il letto. L'uomo l'ha bloccata con una mano sulla bocca, impedendole di gridare, poi l'ha palpeggiata e ha provato a violentarla. L'episodio criiminale è avvenuto in un villino a Fregene, sul litorale nord della Capitale ma fortunatamente il peggio è stato scongiurato grazie all'intervento dei carabinieri, che hanno bloccato l'assistente dell'anziano invalido, arrestandolo. Infatti, la ragazza è riuscita a liberarsi ed a chiudersi la camera da letto, da dove ha aiuto per telefono al fratello che ha chiamato il 112. I carabinieri si sono precipitati all'indirizzo indicato, irrompendo nell'abitazione dove stava per consumarsi la violenza sessuale. Il badante, un quarantasettenne dello Sri Lanka è stato bloccato mentre cercava di forzare la porta della stanza in cui si era rifugiata la ragazza che è stata soccorsa. Per l'inserviente violento sono scattate le manette ed è stato associato al penitenziario di Civitavecchia dove nei prossimi giorni, verrà interrogato dai magistrati che emetteranno a suo carico oltre alla convalida del fermo anche un'ordinanza di custodia cautelare. (E.Orl.)



Ultimo aggiornamento: Mercoledì 8 Settembre 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA