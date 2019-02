Lunedì 4 Febbraio 2019 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

F come fm. Le radio. La più ascoltata di tutte, Rtl 102.5, è sul piede di guerra. Al patron Lorenzo Suraci non sono andate giù le bocciature di Bianca Atzei e soprattutto di Pierdavide Carone in tandem con i Dear Jack con il brano sulla pedofilia.G come i Giovani, ovvero Mahmood ed Einar, che in questa edizione gareggiano direttamente nella categoria big.H come gli hotel presi d'assalto da fan in attesa di autografo, selfie e stories su social vari. Per la serie, io c'ero e li ho visti.I come italiani. Perché all'Ariston quest'anno Baglioni non ha voluto nessun ospite straniero. Insomma un festival sovranista.L come Loredana Bertè è qui per la sua undicesima volta. Eppure non ha mai vintoM come migranti. La polemica che ha tenuto banco dalla prima conferenza stampa di Claudio Baglioni in poi. Una domanda furba e una risposta da dilettante allo sbaraglio.N come Nicoletta Strambelli, alias Patty Pravo o se volete la ragazza del Piper. Al suo fianco Briga, che non accetterà certo di farle da badante. Lei ha già promesso: «Dopo questa, basta!». Sarebbe ora.