Ezra: «Il mio successo? È scritto sul notebook»

Ferro CosentiniMILANO - La faccia è quella dello studente della porta accanto, le cifre che si porta appresso (i suoi due album in carriera al numero 1 nel Regno Unito) sono quelle della popstar. È stato a cena da Elton John, ma quando è a casa sua frequenta i soliti amici, dei quali dice: «Ascoltano la mia musica, anche se non prestano troppa attenzione ai testi, un po' come tutti». Tra celebrità e privacy, lavoro e franche ammissioni («non so se farò questo mestiere tutta la vita»), George Ezra (foto) è un caso a sé: a 16 anni si è innamorato di Bob Dylan ma il fatto è che era il 2009, non esattamente gli anni 60, compone da cantautore ma piace a una platea pop, nell'ultimo decennio è stato uno degli artisti maschili che ha venduto di più. Dal recente album Staying At Tamara's (Sony) è appena uscito in radio il nuovo singolo Shotgun, schizzato in vetta alle classifiche british dopo il successo di Paradise.Il 26 ottobre George Ezra sarà al Fabrique di Milano. «La prima volta che venni qui ero sul palco con la mia chitarra - spiega il cantante di Hertford, Sud dell'Inghilterra Oggi ci vengo con una band di sette elementi, sarò più tranquillo». Le sue canzoni si intrecciano spesso con il tema del viaggio, sin dal suo primo grande successo Budapest: «Quando sono in tournée ho sempre un notebook, dove scrivo di ciò che vedo e di chi incontro. Poi, quando butto le idee sulla chitarra, di quegli appunti mi basta una parola-chiave, una frase, per recuperare l'atmosfera vissuta». Il successo resta una bestia da domare: «Quando sei giovane non sai cosa fare realmente: insegui il successo senza avere le idee chiare. Quando lo raccogli, hai brevi momenti di limpidezza in cui ti rendi conto: ad esempio, quando raggiungi il numero 1 in classifica».Un 25enne anomalo, George Ezra, che definisce i social «qualcosa da non prendere troppo sul serio» e che è cresciuto in un certo tipo di musica grazie anche alle passioni musicali del padre: «Se devo dire un album che mi ha formato, dico il primo di cui abbia memoria: Graceland di Paul Simon». E se pensa al suo lavoro come a una missione, conclude così: «Ho capito che la soddisfazione più grande è rendere il tuo pubblico felice: spostare il focus da sé stessi agli altri. Quando fai così, nei concerti accadono le cose migliori».riproduzione riservata ®