Ezio BossoPARCO DELLA MUSICALa firma di Santa Cecilia al Roma Summer Fest: enfant prodige, compositore, direttore d'orchestra, uomo di profonda etica e morale. Ezio Bosso alla testa dell'Orchestra di Santa Cecilia eseguirà Nuovi Mondi: Sinfonia n. 1 Oceans (Bosso) e Sinfonia n. 9 Dal nuovo mondo (Dvoák).V.le P. de Coubertin 30, oggi alle 21, 20-45 euro, 068082058Flowing ChordsVILLAGE CELIMONTANAIl progetto corale del Saint Louis College of Music diretto da Margherita Fiore presenta illoro primo Ep.Via della Navicella 12, oggi ore 21,30, www.slmc.itSwing OperaFILARMONICA ROMANALettura originale, in chiave swing, di alcune delle più celebri arie d'opera, con la voce dell'eclettico mezzosoprano Chiara Osella e il trio Accordi Disaccordi, formazione con la predilezione per il manouche.Via Flaminia 118,oggi alle 21,45, 10 euro, 063201752