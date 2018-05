Extreme stunt show Rainbow MagicLand accende i motori

Venerdì 25 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Rainbow MagicLand accende i motori. Con un nuovo spettacolo nell'esclusiva location dell'Area Stunt: Extreme stunt live show. A realizzarlo, i piloti del Folco Team che, da diversi anni, entusiasmano centinaia di migliaia di visitatori all'interno dei parchi tematici di tutto il mondo. Auto, moto da competizione e mezzi speciali si esibiranno e anche un trattore riuscirà a impennare, saltare, derapare e driftare dando vita a spettacolari acrobazie che lasceranno il pubblico con il fiato sospeso per 25 minuti. Ad arricchire lo show, degno di un set cinematografico, l'intervento di un presentatore cui è affidato il compito di commentare ogni acrobazia dei piloti.Due gli appuntamenti alle 12.00 e alle 16.00 - del palinsesto spettacoli nei giorni in cui il Parco è aperto dalle 10.00 alle 17.00, che diventano tre appuntamenti alle 12.00, alle 14.00 e alle 16.00 nei giorni in cui il Parco sarà aperto dalle 10.00 alle 18.00 (a partire dal mese di giugno). È possibile acquistare online (fino al 3 giugno con validità fino al 1 luglio): 3 biglietti a 59 euro invece di 105, 4 biglietti a 79 euro invece di 140, oppure 5 biglietti a 99 euro invece di 175.