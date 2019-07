Ex Otago + Viito CAPANNELLE

La notte chiama tour

è il nuovo viaggio live

del gruppo indie genove- se che approda a Rock

in Roma. In rotazione il nuovo singolo omonimo feat. il rapper Izi. In apertura del concerto i Viito, ex studenti fuori sede che hanno conquistato Spotify, porteranno brani dal loro album d'esordio Troppoforte uscito a settembre.

Via Appia nuova 1245, oggi alle 20,30, bigl. 20 euro+dp, rockinroma.it

Levante

TEATRO ROMANO

DI OSTIA ANTICA

Cantautrice del nuovo pop italiano presenterà live, oltre ai brani della recente discografia, anche Lo stretto necessario, il nuovo singolo pubblicato il 28 giugno, un brano che ha il sapore di Sicilia. Gli autori, oltre a Levante sono infatti Antonio Di Martino e Colapesce.

Viale dei Romagnoli 717, oggi alle 21, 34,50 euro

ostianticateatro.com

