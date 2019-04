Ex-Otago

ATLANTICO LIVE

Dopo il successo di Sanremo conil brano Solo una canzone feat. Jack Savoretti, la band torna nei club e teatri con Cosa fai questa notte? tour 2019. Una vera e propria Otago night dove ci si scatenerà con le hit come Tutto bene, Cinghiali incazzati e i brani del nuovo disco Corochinato (Garrincha Dischi ed INRI-Polydor/ Universal Music Italia).

Viale dell'Oceano Atlantico 274d, oggi alle 21, atlanticolive.it

Delia Morea

IBS-LIBRACCIO

Giornalista, scrittrice e drammaturga presenta

il suo libro Romanzo in bianco e nero (Avagliano ed.): storia d'amore

e di amicizia, ma anche un omaggio al cinema italiano e ai suoi maestri. Con l'autrice, Andrea Di Consoli e Giorgio Patrizi, letture di Rossella Serrato

Via Nazionale 254, oggi alle 18, ingr. libero

