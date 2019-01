Ex Mira Lanza, un fortino dello spaccio

Martedì 29 Gennaio 2019 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Enrico ChillèEx fabbriche ormai dismesse da tempo, che diventano rifugio per disperati ma anche covi di illegalità e spaccio di droga. Un film già visto in tutta Roma, e a nulla sembrano servire i blitz e gli sgomberi da parte delle forze dell'ordine. Questa volta, nel mirino dei carabinieri è finita l'attività di spaccio compiuta da alcuni nordafricani nell'area dell'Ex Mira Lanza, a due passi da viale Marconi.Nell'area che ospitava la storica fabbrica di saponi e detersivi, infatti, sono stati diversi gli sgomberi negli ultimi anni, ma puntualmente lo stabile veniva ripopolato da senzatetto e da piccoli trafficanti che qui avevano allestito una vera e propria base di spaccio. Coordinati dalla Procura della Repubblica, i militari, tramite diversi appostamenti e intercettazioni telefoniche, sono riusciti ad arrestare sette persone, tutte di origini nordafricane, che avevano dato vita ad un vero e proprio mercato dell'hashish e della marijuana. I sei arrestati, colti in flagranza di reato, sono risultati essere irregolari sul territorio nazionale e con precedenti specifici: ora sono accusati di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti in concorso. Due dei sette fermati sono stati condotti nel carcere di Regina Coeli, un altro si è visto notificare gli arresti domiciliari e altri quattro hanno avuto l'obbligo di presentazione davanti alla polizia giudiziaria. In seguito al blitz, altre quattro persone sono state denunciate a piede libero e 13 clienti, consumatori abituali, si sono visti contestare illeciti amministrativi per l'uso personale.Secondo le indagini dei carabinieri, nell'ex fabbrica situata tra Lungotevere Vittorio Gassman e via Amedeo Avogadro, il giro d'affari era notevole: ogni giorno, in media, venivano venduti almeno 200 grammi di sostanze stupefacenti, con ricavi stimati fino a 700 euro. Almeno una ventina le persone che, quotidianamente, contattavano i pusher per concordare un appuntamento, proprio all'interno dell'Ex Mira Lanza.La fabbrica dismessa, da tempo, era diventata la dimora di senzatetto ma anche il centro di varie attività illecite. Negli ultimi anni c'erano stati diversi blitz e sgomberi da parte delle forze dell'ordine, l'ultimo dei quali nel maggio dello scorso anno, ma non si era riusciti a debellare il fenomeno anche perché non era mai partita la bonifica dello stabile, in quanto pericolante.