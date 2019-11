Ex Ilva, i commissari fanno ricorso «ArcelorMittal non può andarsene»

Mario Landi

Le condizioni giuridiche del recesso del contratto di affitto dell'ex Ilva, preliminare alla vendita, non ci sono e quindi ArcelorMittal deve andare avanti. È questo il succo del ricorso con urgenza e cautelare, ex articolo 700, che verrà presentato (probabilmente oggi) in Tribunale a Milano dai legali dei commissari straordinari del siderurgico di Taranto in risposta all'atto con cui la multinazionale franco-indiane chiede di lasciare, restituendoli allo Stato, lo stabilimento pugliese e tutti gli altri siti sparsi per l'Italia.

Una procedura, quella dello scioglimento del contratto, che ha formalmente preso il via lo scorso 5 novembre, con la notifica agli stessi commissari - avvenuta alle 4 di mattina - dell'atto di citazione nel quale si chiede la cessione del ramo d'azienda e che verrà depositato, salvo sorprese, domani mattina al Tribunale del capoluogo lombardo. Una volta che l'atto di citazione arriva a destinazione, il procedimento dovrà essere iscritto a ruolo dalla cancelleria centrale civile che poi trasmetterà la causa al presidente dello stesso Tribunale Roberto Bichi il quale, secondo il criterio tabellare, la assegnerà alla sezione specializzata delle imprese.

I commissari quindi, stanno per calare la loro carta in una partita che, sul piano giudiziario, è ancora tutta da giocare e che potrebbe aprire nuovi scenari cancellando la mossa del gruppo che ha il suo quartier generale in Lussemburgo. Ora quindi la parola passa a una delle due sezioni specializzate del Tribunale delle imprese, quella a cui verrà affidata la delicatissima vicenda sulla quale si gioca il destino di 10.700 operai occupati direttamente nelle acciaierie ex Ilva, di tutti i lavoratori coinvolti nell'indotto e forse dello stesso Governo.

Ma ArcelorMittal continua a lanciare segnali di un addio definitivo. L'azienda ha infatti sospeso lo scarico sulla banchina del molo polisettoriale del porto di Taranto delle materie prime destinate allo stabilimento. Una decisione che sarebbe legata al proposito di fermare una delle due linee di agglomerazione e che avrà inevitabili ripercussioni quando finirà anche la giacenza del materiale stoccato nei parchi. La produzione, secondo i sindacati, è al minimo. Lo stabilimento rischia lo stop totale se non si interverrà nel breve periodo. Intanto il Governatore della Puglia, Michele Emiliano, ha annunciato: «Stiamo costruendo una piattaforma unica da proporre al Governo, che passa innanzitutto dal processo di decarbonizzazione della fabbrica che lo stesso presidente del Consiglio ha ritenuto fondamentale».

Martedì 12 Novembre 2019, 05:01

