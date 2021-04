Eutanasia, assolti Welby e Cappato

Sono state confermate in appello a Genova le assoluzioni per Marco Cappato e Mina Welby nel processo per la morte di Davide Trentini, malato di sclerosi multipla dal 1993 e deceduto nel 2017 in una clinica Svizzera dove aveva chiesto di accedere alle procedure per la morte assistita. I due, tesoriere e co-presidente dell'associazione Luca Coscioni, erano accusati di aiuto al suicidio nei confronti del 53enne. La sentenza dei giudici della corte d'Appello conferma quanto già deciso in primo grado; la procura generale già in mattinata aveva chiesto la conferma dell'assoluzione per entrambi.

«È un passo avanti e adesso voglio chiedere a tutti di aiutarci a raccogliere le firme per il referendum. Davide avrebbe sorriso alla lettura della sentenza come ha sorriso quando se ne è andato», ha commentato Mina Welby. Cappato, invece, ha messo l'accento sul preoccupante vuoto normativo sulla materia: «I malati terminali non possono aspettare. In attesa del Parlamento andiamo avanti, con il referendum e il numero bianco per aiutare gli italiani che soffrono», ha dichiarato.

Intanto prosegue la battaglia dei Radicali per l'eutanasia. «Siamo venuti in Corte di Cassazione per depositare un quesito referendario sulla depenalizzazione dell'eutanasia perché purtroppo è dal 2013, data in cui abbiamo depositato una proposta di legge di iniziativa popolare per l'eutanasia legale, che attendiamo una risposta dal Parlamento», hanno rivelato Massimiliano Iervolino e Giulia Crivellini, segretario e tesoriera di Radicali italiani. Contro «l'immobilismo del Parlamento sui temi dei diritti civili» interviene anche Simona Viola, presidente e segretario pro-tempore di Più Europa: «Occorre che il Parlamento affronti di petto un problema che coinvolge tutte e tutti: il diritto di scegliere se, quando e come porre fine alle proprie sofferenze. Con umanità e buon senso, accantonando gli approcci ideologici e i pregiudizi», ha sottolineato.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 29 Aprile 2021, 05:01

