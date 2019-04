Europee, le elezioni minuto per minuto su Sky TG24

Alle elezioni europee del 23-26 maggio, appuntamento decisivo per il futuro dell'Ue, Sky TG24 ha deciso di dedicare una serie di contenuti ad hoc, riuniti sotto il titolo Europa 19. Oltre che con focus e interviste nei principali appuntamenti della rete, il tema sarà trattato ogni giorno alle 20,20: il lunedì sarà Sarah Varetto nel programma Il Confine, dal martedì al venerdì ( a partire dal 2 maggio) Fabio Vitale (nella foto) curerà e condurrà Tribù-Europa 19, botta e risposta con i protagonisti della politica, dell'attualità e un giovane del progetto Erasmus. Dal 6 maggio Sky TG24 Mondo, condotto da Roberto Coen e in onda alle 19.30, proporrà reportage dai Paesi Ue. Gran finale il 26 maggio per seguire lo spoglio - commentato da ospiti - delle schede elettorali.(D. Ara.)

