MILANO - «Ci vorrà coraggio, intelligenza e cuore. Il coraggio l'ho visto poco nella prima partita (2-0 per l'Arsenal, ndr) l'intelligenza c'è stata nella seconda parte. Il cuore è quello che ci metteremo domani, insieme ad una dose alta d'intensità. È una grandissima opportunità che dobbiamo cogliere. In questo saremo aiutati da un ambiente che sarà straordinario». Ha le idee chiare, Carlo Ancelotti, tecnico del Napoli. «Non faremo calcoli. La partita vogliamo farla durare 90 minuti e siamo pronti anche se si andrà oltre. Dobbiamo giocarla al massimo delle nostre possibilità. No, non è una partita perfida, è una partita difficile, questo si, lo sapevamo da prima. Siamo l'unica squadra italiana rimasta in Europa e spero di esserlo anche venerdì. Il Napoli farà una grandissima prestazione. Basterà? Penso di si, ce la possiamo fare». E se lo dice lui, c'è da credergli. Sempre stasera alle 21gli altri tre ritorni dei quarti di Europa League: Chelsea-Slavia Praga (1-0), il derby spagnolo Valecia-Villarreal (3-1) ed Eintracht-Benfica (2-4). Intanto da ieri Edy Reja è il nuovo ct dell'Albania al posto di Christian Panucci.

(M.Zor.)

