Eureka! La Scienza diventa un gioco

Federica Piccini

Ultimi appuntamenti del progetto Eureka! Roma 2019, la manifestazione dedicata alla promozione e divulgazione delle scienze, per celebrare il legame speciale tra la città e la cultura scientifica. Con laboratori, proiezioni e workshop. Anche a misura di bambino. Come le esplorazioni naturalistiche degli argini del Tevere (dom. dalle 10 alle 13,30 da ponte Marconi e/o ponte Sisto) alla scoperta della fauna urbana legata all'ambiente acquatico. In compagnia di zoologi esperti alla ricerca di tracce, impronte e segni della presenza di fauna urbana. Domani dalle 16,30 alle 19,30 alla Biblioteca Quarticciolo, via Castellaneta 10, mentre per i piccoli si organizzano giochi scientifici, letture a tema scientifico ed esperimenti dimostrativi, mamma e papà possono partecipare a un seminario sulle fake news nell'ambito della chimica per gli adulti. Al Bioparco, domenica, dalle 11 alle 17, Foreste sottosopra, con l'obiettivo di informare e sensibilizzare il pubblico sul tema delle foreste, sia terrestri che acquatiche. Attraverso giochi tematici e laboratori interattivi dislocati in diversi punti del parco, le famiglie potranno scoprire molti aspetti sulle foreste, sulle specie animali che vi abitano nonché sulla cause che ne stanno determinando la riduzione in natura ( www.eurekaroma.it).

Venerdì 31 Maggio 2019, 05:01

