Eur e Tuscolano, allarme pompieri

Luca CalboniI Vigili del Fuoco di Roma non hanno più autopompe funzionanti. L'allarme riguarderebbe le caserme EUR, Tuscolano I e Palestrina, che non hanno più nessuno di quei mezzi disponibili e funzionanti. L'allarme lo lancia il sindacato autonomo Conapo: «Non bastava la mancanza di autoscale (i camion con le scale estendibili, che i pompieri utilizzano per raggiungere i piani alti dei palazzi, ndr) a mettere in difficoltà i Vigili del Fuoco di Roma. Ora - si legge nel comunicato sindacale - i pompieri si trovano in penuria anche di autopompe, il mezzo base polivalente di pronto intervento per tutte le emergenze».Secondo il sindacato autonomo infatti, per cercare di effettuare comunque il pronto intervento, i pompieri in servizio nelle tre caserme infatti ricorrono sempre più spesso alle autobotti, «che però non hanno spazio per trasportare tutte le attrezzature per gli incendi e per i soccorsi - si legge nella nota del Conapo - e così al seguito va anche un fuoristrada con caricate le attrezzature principali, ma non tutto il necessario». Le autobotti infatti non hanno la capienza delle autopompe, e serve un terzo mezzo che porti sul posto l'attrezzatura non stipata nel mezzo. Ancora una volta quindi la Capitale soffre di guasti meccanici ai mezzi, che rimangono nelle officine specializzate, in attesa di pezzi di ricambio. Che non ci sono. E il motivo che ha causato questa situazione, secondo Conapo, è la continua serie di tagli che le istituzioni hanno apportato negli anni.I pompieri quindi si trovano praticamente disarmati nel lottare contro le emergenze del loro lavoro; e così si mettono a rischio sia le persone in pericolo sia gli stessi Vigili del Fuoco, che dovrebbero invece soccorrere la popolazione: «È come andare in guerra armati di fionda, è ridicolo» afferma il sindacato, che poi si rivolge in un appello direttamente al ministro Matteo Salvini e al sottosegretario Stefano Candiani, chiedendo «decisioni urgenti per rimettere in efficienza il parco mezzi dei vigili del fuoco di Roma».riproduzione riservata ®